От 6° мороза до 7° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. По Украине сегодня, 28 января, пройдут дожди, местами - мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 6° мороза до 7° тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"По Украине 28 января облачно. В южной части, днем также и в большинстве центральных областей, в Донецкой области и на крайнем западе страны осадки преимущественно в виде дождя; в горных районах мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.
Ночью и утром в Украине, кроме северо-востока, туман.
Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток 1-6° мороза.
По Киеву 28 января также облачно. Без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.
Напомним, прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений.