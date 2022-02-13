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Стежте за розкладом: у “Борисполі” прокоментували ситуацію із авіаперевезеннями

Стежте за розкладом: у “Борисполі” прокоментували ситуацію із авіаперевезеннями

Київ • УНН

 • 31163 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. В аеропорту “Бориспіль” прокоментували ситуацію з авіаперевізниками в Україні, і заявили, що аеропорт працює в штатному режимі, але пасажирам потрібно стежити за розкладом. Про це повідомили в пресслужбі аеропорту, передає УНН.

Цитата

“Аеропорт продовжує працювати в штатному режимі, забезпечуючи безпеку і високий рівень авіабезпеки у повному обсязі. Уважно слідкуйте за інформацією про розклад руху літаків авіакомпаній на онлайн-табло нашого сайту. Зі всіх питань щодо скасування та затримки рейсів, звертайтеся безпосередньо до авіакомпаній, які обслуговують ці рейси”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, у “Борисполі” заявили, що найближчим часом розклад рейсів може змінюватись.

“Ми уважно слідкуємо за всіма змінами. Водночас повідомляємо, що станом на сьогодні, практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів”, — додали в пресслужбі аеропорту.

Також, вони заявили, що компанія KLM скасовувала всі свої рейси з 13.02 по 17.02.2022, FLY-DUBAI — змінила графіки з 14.02 по 28.02.2022: прибуття о 17:25, замість 22:35; відправлення о 18:25, замість 23:25
QATAR AIRWAYS XQR 295 і 296 — скасовано рейс 14.02.2022, тому що буде виконуватися рейс на більшому повітряному судні за розкладом.

Авіакомпанія AIR ASTANA змінила розклад рейсу XKC 201 202, але пасажирам порадили слідкувати за розкладом на офіційному табло сайту аеропорту.

Нагадаємо

Літак авіакомпанії SkyUp із бортовим номером UR-SQO, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Республіка Молдова). Про це повідомляли пасажири рейса.

Як пояснили в SkyUp, сталося це через вимоги власника літака.

“12 лютого 2022 року лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва”, — повідомив авіаперевізник.

Після цього інциденту Міністерство інфраструктури заявило, що небо над Україною залишається відкритим, однак підтвердило, що в авіакомпаній виникли проблеми зі страхуванням. Над вирішенням цієї проблеми, як зазначили у міністерстві, працюють.

Раніше нідерландська авіакомпанія KLM заявила, що припиняє польоти в Україну на тлі російської загрози.

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