Следите за расписанием: в “Борисполе” прокомментировали ситуацию с авиаперевозками

Цитата

“Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезопасности в полном объеме. Внимательно следите за информацией о расписании движения самолетов авиакомпаний на онлайн-табло нашего сайта. По всем вопросам относительно отмены и задержки рейсов, обращайтесь напрямую к авиакомпаниям, которые обслуживают эти рейсы”, — говорится в сообщении.



В частности, в “Борисполе " заявили, что в ближайшее время расписание рейсов может меняться.

"Мы внимательно следим за всеми изменениями. В то же время сообщаем, что по состоянию на сегодня, практически все рейсы происходят по расписанию и без изменений в графиках полетов”, — добавили в прессслужбе аэропорта.

Также, они заявили, что компания KLM отменяла все свои рейсы с 13.02 по 17.02.2022, FLY-DUBAI — изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25 вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25. QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 — отменен рейс 14.02.2022, потому что будет выполняться рейс на большем воздушном судне по расписанию.

Авиакомпания AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202, но пассажирам посоветовали следить за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.

Контекст

Самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Республика Молдова). Об этом сообщали пассажиры рейса.

Как пояснили в SkyUp, произошло это из-за требований владельца самолета.

“12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — оповестил авиакомпанию о немедленном запрет на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета дал категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев”, — сообщил авиаперевозчик.

После этого инцидента Министерство инфраструктуры заявило, что небо над Украиной остается открытым, однако подтвердило, что у авиакомпаний возникли проблемы со страхованием. Над решением этой проблемы, как отметили в министерстве, работают.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM заявила, что прекращает полеты в Украину на фоне российской угрозы.