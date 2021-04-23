Стерненку відмовили у відводі суддів. Розгляд апеляції на вирок відклали на 14 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Одеський апеляційний суд відклав на 14 травня розгляд апеляційної скарги на вирок активісту Сергію Стерненку та Руслану Демчуку у справі щодо викрадення людини. Про це Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Стерненко повідомив, що у відводі суддів було відмовлено двічі.
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“Розгляд апеляції відклали на 14.05 о 12:00 у зв‘язку із тим, що прокурор надала нові „докази“ і тепер потрібно з ними ознайомитись та узгодити позицію захисту”, — повідомив Стерненко.
Що було раніше
Суд засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені колишнього депутата Сергія Щербіча.
Стерненко мав перебувати під вартою до моменту того, як його покарання вступить в силу. Проте Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.
Доповнення
Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Відзначимо, що перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду.
24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Так, одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.
Пізніше провадження щодо нападу на активіста Сергія Стерненка передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв’язках між нападниками та певними правоохоронцями.