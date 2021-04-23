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Стерненко отказали в отводе судей. Рассмотрение апелляции на приговор отложили на 14 мая

Стерненко отказали в отводе судей. Рассмотрение апелляции на приговор отложили на 14 мая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Одесский апелляционный суд отложил на 14 мая рассмотрение апелляционной жалобы на приговор активисту Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении человека. Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Стерненко сообщил, что в отводе судей было отказано дважды.

Цитата

"Рассмотрение апелляции отложили на 14.05 в 12:00 в связи с тем, что прокурор предоставила новые "доказательства" и теперь нужно с ними ознакомиться и согласовать позицию защиты", - сообщил Стерненко.

Что было раньше

Суд приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении бывшего депутата Сергея Щербича.

Стерненко должен был находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу. Однако Одесский апелляционный суд освободил активиста Сергея Стерненко из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Дополнение

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Отметим, что первое нападение на активиста по применению оружия произошел 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Так, одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй сбежал.

Позже производство по нападению на активиста Сергея Стерненко передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападающими и определенными правоохранителями.

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