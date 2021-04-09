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Стерненка випустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт

Стерненка випустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт

Київ • УНН

 • 17492 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Масі Найєм, передає УНН.

Цитата

“Сергія звільнили з-під варти у залі суду. Обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, — написав Найєм.

Також на Facebook-сторінці Стерненка повідомили, що Руслану Демчуку також дали цілодобовий домашній арешт.

Окрім того, обох зобов’язали здати закордонні паспорти.

Що було раніше

5 березня Приморський районний суд міста Одеси відмовив адвокату у розгляді клопотання про звільнення одеського активіста Сергія Стерненка з-під варти.

Так, суд засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені людини.

Стерненко мав перебувати під вартою до моменту того, як його покарання вступить в силу.

Нагадаємо, 16 квітня Одеський апеляційний суд розгляне апеляційні скарги на вирок активіста Сергія Стерненка та Руслана Демчука у справі щодо викрадення людини.

Доповнення

Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Відзначимо, що перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду.

24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Так, одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.

Пізніше провадження щодо нападу на активіста Сергія Стерненка передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв’язках між нападниками та певними правоохоронцями.

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