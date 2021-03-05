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Суд відмовив у розгляді клопотання про звільнення Стерненка з-під варти

Суд відмовив у розгляді клопотання про звільнення Стерненка з-під варти

Київ • УНН

 • 15488 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Приморський районний суд міста Одеси відмовив адвокату у розгляді клопотання про звільнення одеського активіста Сергія Стерненка з-під варти. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал Стерненка.

Цитата:

"Клопотання про звільнення Сергія Стерненка з-під варти суд розглядати не буде. Слідчий суддя Осік залишив клопотання без розгляду, оскільки, на його думку, Сергій сьогодні не був в приміщенні Приморського суду, а весь час перебував у СІЗО", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поки адвокати чекали на розгляд клопотання, Сергія без попередження відвезли в СІЗО.

Що було раніше

Приморський районний суд міста Одеси засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені людини.

Стерненко перебуватиме під вартою до моменту того, як його покарання вступить в силу.

Доповнення

Сьогодні відбулося засідання в Приморському районному суді міста Одеси у справі одеського активіста Сергія Стерненка, який є підозрюваним у справі щодо умисного вбивства та незаконного носіння холодної зброї.

Раніше Приморський суд Одеси встановив порядок дослідження доказів у справі Стерненка.

Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Відзначимо, що перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду.

24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Так, одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.

Пізніше провадження щодо нападу на активіста Сергія Стерненка передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв’язках між нападниками та певними правоохоронцями.

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