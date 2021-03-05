В Одесі розпочалося засідання у справі Стерненка, його привезли до суду із СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Приморський районний суд міста Одеси розпочав засідання у справі одеського активіста Сергія Стерненка, який є підозрюваним у справі щодо умисного вбивства та незаконного носіння холодної зброї, передає кореспондент УНН.
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Так, Стерненка привезли на суд з Одеського СІЗО, де він перебуває за рішенням у справі щодо викрадення людини.
Перед початком засідання його адвокат Віталій Коломієць на своїй сторінці у Facebook повідомив, що заходи безпеки посилили.
“Собаки є, пожежка теж, Нацгвардію привезли, беркутів купа”, — написав адвокат.
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Приморський суд Одеси встановив порядок дослідження доказів у справі Стерненка.
Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Відзначимо, що перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду.
24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Так, одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.
Пізніше провадження щодо нападу на активіста Сергія Стерненка передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв’язках між нападниками та певними правоохоронцями.
Окрім того, Приморський районний суд міста Одеси засудив до семи років позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені людини.