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Стерненка выпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест

Стерненка выпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест

Киев  •  УНН

 • 17489 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Одесский апелляционный суд освободил активиста Сергея Стерненка из-под стражи под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем, передает УНН.

Цитата

“Сергея освободили из-под стражи в зале суда. Избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста”, — написал Найем.

Также на Facebook-странице Стерненка сообщили, что Руслану Демчуку также дали круглосуточный домашний арест.

Кроме того, оба обязали сдать загранпаспорта.

Что было раньше

5 марта Приморский районный суд Одессы отказал адвокату в рассмотрении ходатайства об освобождении одесского активиста Сергея Стерненка из-под стражи.

Так, суд приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненка в деле по обвинению в похищении человека.

Стерненко должен был находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу.

Напомним, 16 апреля Одесский апелляционный суд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор активиста Сергея Стерненка и Руслана Демчука по делу о похищении человека.

Дополнение

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Отметим, что первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненка совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Так, один из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.

Позже производство касательно нападения на активиста Сергея Стерненка передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападавшими и определенными правоохранителями.

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