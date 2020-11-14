Степанов звернувся до мерів: почніть відноситися до своїх виборців, як до людей

"Хочу звернутися до мерів, в яких попереду другий тур. В когось завтра вибори, в когось за тиждень. В мене до вас одне прохання - почніть відноситися до своїх виборців як до людей, а не електорату. Повірте, життя та здоров’я будь-якого громадянина набагато вищі, ніж будь-які інші передвиборчі речі, політика", - сказав Степанов.

Також Степанов окремо звернувся до представників бізнесу, які проти карантину вихідного дня.

"Я розумію, що ви будете в ці дні втрачати кошти. Я впевнений, що мої колеги по уряду, Міністерство економіки, Міністерство фінансів запропонують якийсь механізм, і спільно ви знайдете механізм, яким чином підтримати вас в такий важкий з економічної точки зору період. Але якщо ви умовно кажучи, зачинили свій ресторан, кафе та не працюєте на вихідних, думайте, що ви точно збережете життя однієї людини, хоча б однієї…", - наголосив Степанов.

Як повідомлялося, Степанов заявив, що міська влада, яка не збирається виконувати рішення уряду щодо введення “карантину вихідного дня”, не думає про життя і здоров’я людей.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що якщо "карантин вихідного дня" не дасть результатів і Україна прийде до локдауну медичної сфери – буде введено повний локдаун для всієї країни.

Як повідомлялося, в Україні відсьогодні через поширення COVID-19 почав діяти "карантин вихідного дня".