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Степанов розповів про очікувані в травні поставки вакцин від COVID-19

Степанов розповів про очікувані в травні поставки вакцин від COVID-19

Київ • УНН

 • 18723 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24 розповів, на які наступні поставки ковідних вакцин очікує Україна у травні, передає УНН.

Цитата

“Ми очікуємо щонайменше мільйон доз CoronaVac, щоб вони закрили свій контракт.

Друге — ми очікуємо на поставку близько мільйона доз Pfizer (це і по лінії Covax, і по прямому контракту між Україною з Pfizer).

Далі ми повинні отримати біля 500 тисяч доз AstraZeneca Covishield виробництва Серум інституту, і ще по Covax чекаємо якусь кількість AstraZeneca”, — розповів Степанов.

Деталі

Міністр також наголосив, що у МОЗ не задоволені порушеннями контрактів із боку виробників вакцин, але подібна ситуація відбувається в усьому світі зараз.

“Я хочу нагадати, що по заключених контрактах на сьогодні без врахування Covax ми повинні були вже отримати не менше 3,9 млн доз вакцин. Але маємо таке піратство з боку країн, у яких виробляється вакцини”, — зауважив він.

Доповнення

За минулу добу 73 376 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 306 мобільними бригадами з імунізації та 2 069 пунктами щеплення.

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