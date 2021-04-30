Степанов розповів про очікувані в травні поставки вакцин від COVID-19

Цитата

“Ми очікуємо щонайменше мільйон доз CoronaVac, щоб вони закрили свій контракт.

Друге — ми очікуємо на поставку близько мільйона доз Pfizer (це і по лінії Covax, і по прямому контракту між Україною з Pfizer).

Далі ми повинні отримати біля 500 тисяч доз AstraZeneca Covishield виробництва Серум інституту, і ще по Covax чекаємо якусь кількість AstraZeneca”, — розповів Степанов.

Деталі

Міністр також наголосив, що у МОЗ не задоволені порушеннями контрактів із боку виробників вакцин, але подібна ситуація відбувається в усьому світі зараз.

“Я хочу нагадати, що по заключених контрактах на сьогодні без врахування Covax ми повинні були вже отримати не менше 3,9 млн доз вакцин. Але маємо таке піратство з боку країн, у яких виробляється вакцини”, — зауважив він.

Доповнення

За минулу добу 73 376 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 306 мобільними бригадами з імунізації та 2 069 пунктами щеплення.