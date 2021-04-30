Степанов рассказал об ожидаемых в мае поставках вакцин от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 рассказал, какие последующие поставки ковидних вакцин ожидают Украину в мае, передает УНН.
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"Мы ожидаем минимум миллион доз CoronaVac, чтобы они закрыли свой контракт.
Второе - мы ожидаем поставку около миллиона доз Pfizer (это и по линии Covax, и по прямому контракту между Украиной с Pfizer).
Далее мы должны получить у 500 тыс. доз AstraZeneca Covishield производства Серум института, и еще по Covax ждем какое-то количество AstraZeneca", - рассказал Степанов.
Детали
Министр также отметил, что в Минздраве недовольны нарушениями контрактов со стороны производителей вакцин, но подобная ситуация происходит во всем мире сейчас.
"Я хочу напомнить, что по заключенным контрактам на сегодняшний день, без учета Covax, мы должны были уже получить не менее 3,9 млн доз вакцин. Но есть такое пиратство со стороны стран, в которых производится вакцина", - отметил он.
Дополнение
За минувшие сутки 73376 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 306 мобильными бригадами по иммунизации и 2069 пунктами прививки.