Степанов розповів, наскільки медична система готова до індійського штаму коронавірусу

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“Система медздоров’я щодо реагування на такі виклики як пандемія COVID-19, я вважаю, за рік зробила навіть не крок вперед, а стрибок, якщо подивитися на інфраструктуру, на забезпеченість лікарськими засобами та взагалі на наших медиків, завдяки яким все це існує. Зрозуміло, що ми готові: за кількістю ліжок, за кількістю ліжок, забезпечних киснем. Щобільше, ми зараз продовжуємо закуповувати ліки, які нам потрібні для лікувального процесу та можуть знадобитися”, — розповів Степанов.

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У МОЗ постійно проходить безперервна робота щодо змін у протоколи лікування COVID-19 через нові виклики, наголосив міністр Степанов.

“Те що стосується клінічної картини (індійського штаму — ред.), є дуже сильна інтоксикація, є ураження шлунково-кишкового тракту, нирок — тобто такі симптоматичні речі, до яких ми готові. Ми спілкуємося постійно із нашими колегами та протоколи наші лікування змінюються у режимі нон-стоп”, — підкреслив він.

Очільник МОЗ також зазначив, що велику увагу зараз також приділяють саме постковідній реабілітації.

“У нас уже прийнятий протокол щодо лікування постковідного синдрому, постковідної реабілітації, бо це велика проблематика, яка має місце і яка дуже серйозна”, — резюмував Степанов.