Степанов рассказал, насколько медицинская система готова к индийскому штамму коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире “Утро с Украиной” рассказал об особенностях и опасности индийского штамма коронавируса, а также о том, готова ли украинская медицинская система до встречи с ним, сообщает УНН.
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“Система медздоровья по реагированию на такие вызовы как пандемия COVID-19, я считаю, за год сделала даже не шаг вперед, а скачок, если посмотреть на инфраструктуру, на обеспеченность лекарственными средствами и вообще на наших медиков, благодаря которым все это существует. Понятно, что мы готовы: по количеству коек, по количеству коек, обеспеченным кислородом. Более того, мы сейчас продолжаем закупать лекарства, которые нам нужны для лечебного процесса и могут понадобиться”, — рассказал Степанов.
Детали
В Минздраве постоянно проходит непрерывная работа по изменениям в протоколы лечения COVID-19 из-за новых вызовов, подчеркнул министр Степанов.
“То, что касается клинической картины (индийского штамма — ред.), очень сильная интоксикация, является поражение желудочно-кишечного тракта, почек — то есть такие симптоматические вещи, к которым мы готовы. Мы общаемся постоянно с нашими коллегами и протоколы наши лечения меняются в режиме нон-стоп”, — подчеркнул он.
Глава Минздрава также отметил, что большое внимание сейчас также уделяют именно постковидной реабилитации.
“У нас уже принят протокол по лечению постковидного синдрома, постковидной реабилитации, потому что это большая проблематика, которая имеет место и которая очень серьезная”, — резюмировал Степанов.