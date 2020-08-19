Степанов про скасування місцевих виборів: ми не розглядаємо закриття всієї країни

“В нас в країні діє адаптивний карантин, який передбачає різні рівні небезпеки. Тобто, ми не розглядаємо зараз питання або якогось там закриття всієї країни, як дехто якісь жахи наганяє. Ми говоримо саме, що в залежності від епідеміологічної ситуації, в різному регіоні може бути введений різний рівень небезпеки. Більш того, навіть якщо вводиться “червоний” рівень небезпеки, то він вводиться на два тижні. Якщо за два тижні змінюється ситуація - то він, звичайно, або переходить в “помаранчевий”, або навіть в більш легкий такий, “жовтий” рівень небезпеки”, - сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання, чи розглядають вони можливість скасування місцевих виборів через поширення COVID-19.

За його словам, зараз говорити про закриття чогось - недоречно.

“Я впевнений, що якщо ми будемо рухатися по тих правилах, які встановлені в державі - в нас все спокійно і вчасно пройде. І жодних зривів не буде”, - додав Степанов.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, за яких умов можуть перенести місцеві вибори.