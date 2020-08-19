Степанов про скасування місцевих виборів: ми не розглядаємо закриття всієї країни
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В країні діє адаптивний карантин і в МОЗ не розглядають закриття всієї країни на карантин. Так прокоментував міністр охорони здоров'я України Максим Степанов скасування місцевих виборів під час брифінгу після робочої поїздки на Донеччину, передає УНН.
“В нас в країні діє адаптивний карантин, який передбачає різні рівні небезпеки. Тобто, ми не розглядаємо зараз питання або якогось там закриття всієї країни, як дехто якісь жахи наганяє. Ми говоримо саме, що в залежності від епідеміологічної ситуації, в різному регіоні може бути введений різний рівень небезпеки. Більш того, навіть якщо вводиться “червоний” рівень небезпеки, то він вводиться на два тижні. Якщо за два тижні змінюється ситуація - то він, звичайно, або переходить в “помаранчевий”, або навіть в більш легкий такий, “жовтий” рівень небезпеки”, - сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання, чи розглядають вони можливість скасування місцевих виборів через поширення COVID-19.
За його словам, зараз говорити про закриття чогось - недоречно.
“Я впевнений, що якщо ми будемо рухатися по тих правилах, які встановлені в державі - в нас все спокійно і вчасно пройде. І жодних зривів не буде”, - додав Степанов.
Нагадаємо, у МОЗ повідомили, за яких умов можуть перенести місцеві вибори.