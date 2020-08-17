У МОЗ повідомили, за яких умов можуть перенести місцеві вибори

"Сьогодні країна поділена на так звані території епіднебезпеки, і якщо ми будемо відмічати перевищення, 50% територій буде в так званій “червоній зоні”, це буде підстава для того, щоб серйозно задуматись про доцільність проведення масових заходів, в тому числі виборів“, — сказав Ляшко, відповідаючи на питання, чи буде безпечно проводити вибори 25 жовтня за умови, якщо приріст захворюваності в державі збережеться.

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“Наразі ми за приклад беремо Польщу, яка нещодавно проводила вибори, їхні чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на зростання кількості випадків захворювання коронавірусною хворобою”, — додав головний санлікар.

Додамо, Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.

Як повідомляв УНН, в Україні два райони Івано-Франківської області, одне місто у Львівській області, одне місто в Одеській області, два райони та одне місто в Рівненській області та один район у Чернівецькій області перейдуть у “червону” зону епідемічної небезпеки. Водночас, Київ потрапив до “жовтої” зони.



