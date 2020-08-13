Нові карантинні зони в Україні: Київ став "жовтим"

"Напередодні засідання комісії ТЕБ та НС та на основі наявних епідемічних даних за 12 серпня до переліку регіонів зі значним поширенням COVID-19 відноситься: місто Київ, Волинська область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Одеська область, Рівненська область, Тернопільська область, Харківська область і Чернівецька область. Це ті області, де на всій території області був перевищений показник захворюваності, виявлення нових хворих 40 на 100 тисяч населення за 14 днів. І потім на території кожного з цих регіонів, були визначені конкретні райони або міста, в яких встановлюватиметься різний рівень небезпеки", - зазначив він.



За його словами, якщо говорити про місто Київ, то він тепер відноситься до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки за показником захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч населення. Також є регіон у Львівській області, де 5 днів поспіль - а саме так визначено постановою, - кількість ліжок перевищує 50% на територію всієї області, встановлений "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.

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"Я хотів повідомити про ті міста і райони, де буде встановлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Отже, "червоний" рівень епідемічної небезпеки в нас встановлений в Івано-Франківській області – це Городенківський та Косівський райони. Також "червоний" рівень встановлений в місті Самбір Львівської області, в місті Біляївка Одеської області, в місті Дубно, Костопільському районі та Рівненському районі Рівненської області, у Кіцманському районі Чернівецької області", - додав Степанов.



Міністр наголосив, що на території адміністративно-територіальної одиниці, де встановлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки, забороняється: робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів, спортивних залів, кінотеатрів, перетин таких районів можливий лише власним транспортом, при цьому в автомобілі має бути не більше 5 осіб, не враховуючи дітей до 14 років, заборонена посадка на міжобласний транспорт, висадка дозволена.

Додамо, що міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі уточнив, що нове епідемічне зонування почне діяти з 00:00 17 серпня. Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Як повідомляв УНН, уряд затвердив нові підходи до визначення карантинних зон. Відтепер це відбуватиметься за трьома показниками, один з яких – кількість хворих в адміністративно-територіальних одиницях.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 13 серпня зафіксовано вже понад 86 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу знову показав стрибок, перевищивши 1,5 тисячі.