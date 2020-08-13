Нові карантинні зони в Україні: Київ став "жовтим"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Україні два райони Івано-Франківської області, одне місто у Львівській області, одне місто в Одеській області, два райони та одне місто в Рівненській області та один район у Чернівецькій області перейдуть у "червону" зону епідемічної небезпеки. Водночас, Київ потрапив до "жовтої" зони. Про це під час брифінгу за результатами засідання Комісії ТЕБ та НС повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Напередодні засідання комісії ТЕБ та НС та на основі наявних епідемічних даних за 12 серпня до переліку регіонів зі значним поширенням COVID-19 відноситься: місто Київ, Волинська область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Одеська область, Рівненська область, Тернопільська область, Харківська область і Чернівецька область. Це ті області, де на всій території області був перевищений показник захворюваності, виявлення нових хворих 40 на 100 тисяч населення за 14 днів. І потім на території кожного з цих регіонів, були визначені конкретні райони або міста, в яких встановлюватиметься різний рівень небезпеки", - зазначив він.
За його словами, якщо говорити про місто Київ, то він тепер відноситься до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки за показником захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч населення. Також є регіон у Львівській області, де 5 днів поспіль - а саме так визначено постановою, - кількість ліжок перевищує 50% на територію всієї області, встановлений "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.
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"Я хотів повідомити про ті міста і райони, де буде встановлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Отже, "червоний" рівень епідемічної небезпеки в нас встановлений в Івано-Франківській області – це Городенківський та Косівський райони. Також "червоний" рівень встановлений в місті Самбір Львівської області, в місті Біляївка Одеської області, в місті Дубно, Костопільському районі та Рівненському районі Рівненської області, у Кіцманському районі Чернівецької області", - додав Степанов.
Міністр наголосив, що на території адміністративно-територіальної одиниці, де встановлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки, забороняється: робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів, спортивних залів, кінотеатрів, перетин таких районів можливий лише власним транспортом, при цьому в автомобілі має бути не більше 5 осіб, не враховуючи дітей до 14 років, заборонена посадка на міжобласний транспорт, висадка дозволена.
Додамо, що міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі уточнив, що нове епідемічне зонування почне діяти з 00:00 17 серпня. Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
Як повідомляв УНН, уряд затвердив нові підходи до визначення карантинних зон. Відтепер це відбуватиметься за трьома показниками, один з яких – кількість хворих в адміністративно-територіальних одиницях.
Нагадаємо, в Україні на 8:40 13 серпня зафіксовано вже понад 86 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу знову показав стрибок, перевищивши 1,5 тисячі.