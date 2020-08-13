Новые карантинные зоны в Украине: Киев стал "желтым"

"Накануне заседания комиссии ТЭБ и ЧС и на основе имеющихся эпидемических данных за 12 августа в перечень регионов с широким распространением COVID-19 относится: город Киев, Волынская область, Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Одесская область, Ровенская область, Тернопольская область, Харьковская область и Черновицкая область. Это те области, где на всей территории области был превышен показатель заболеваемости, выявление новых больных 40 на 100 тысяч населения за 14 дней. И потом на территории каждого из этих регионов, были определены конкретные районы или города, в которых будет устанавливаться разный уровень опасности", - отметил он.



По его словам, если говорить о городе Киев, то он теперь относится к "желтому" уровню эпидемической опасности по показателю заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения. Также есть регион во Львовской области, где 5 дней подряд - а именно так определено постановлением, - количество коек превышает 50% на территорию всей области, установлен "оранжевый" уровень эпидемической опасности.

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"Я хотел сообщить о тех городах и районах, где будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Итак, "красный" уровень эпидемической опасности у нас установлен в Ивано-Франковской области - это Городенковский и Косовский районы. Также "красный" уровень установлен в городе Самбор Львовской области, в городе Беляевка Одесской области, в городе Дубно, Костопольском районе и Ровенском районе Ровенской области, в Кицманском районе Черновицкой области", - добавил Степанов.



Министр отметил, что на территории административно-территориальной единицы, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности, запрещается: работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, спортивных залов, кинотеатров, пересечение таких районов возможно только собственным транспортом, при этом в автомобиле должно быть не более 5 человек, не считая детей до 14 лет, запрещена посадка на межобластной транспорт, высадка разрешена.

Добавим, что министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале уточнил, что новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00:00 17 августа. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Как сообщал УНН, правительство утвердило новые подходы к определению карантинных зон. Отныне это будет происходить по трем показателям, один из которых - количество больных в административно-территориальных единицах.

Напомним, в Украине 8:40 13 августа зафиксировано уже более 86 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки снова показал скачок, превысив 1,5 тысячи.