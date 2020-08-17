В Минздраве сообщили, при каких условиях могут перенести местные выборы

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86443 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102473 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127598 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107805 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127952 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101386 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102185 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104066 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101964 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101510 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Минздраве сообщили, при каких условиях могут перенести местные выборы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Если половина территории страны окажется в "красной" зоне карантина, это может быть основанием для переноса местных выборов. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Сегодня страна разделена на так называемые территории эпидопасности, и если мы будем отмечать превышение, 50% территории будет в так называемой "красной зоне", это будет основание для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе выборов", - сказал Ляшко, отвечая на вопрос, будет ли безопасно проводить выборы 25 октября при условии, если прирост заболеваемости в государстве сохранится.

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"Сейчас мы в качестве примера берем Польшу, которая недавно проводила выборы, их четкие рекомендации показали, что соблюдение санитарных норм не влияет на рост числа случаев заболевания коронавирусной болезнью", - добавил главный санврач.

Добавим, Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября.

Как сообщал УНН, в Украине два района Ивано-Франковской области, один город во Львовской области, один город в Одесской области, два района и один город в Ровенской области и один район в Черновицкой области перейдут в "красную" зону эпидемической опасности. В то же время, Киев попал в "желтую" зону.

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