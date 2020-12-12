Степанов пригрозив кримінальною відповідальністю лабораторіям за "липові" довідки про ПЛР-тест

“Фіктивні довідки щодо ПЛР-тесту - це кримінальний злочин. Якщо ми дізнаємось, що якась лабораторія видає такі довідки фіктивні - то відразу будемо звертатися перше до правоохоронних органів, ну і зрозуміло, що до перевірки ліцензійних умов роботи цієї лабораторії. Тому будь ласка, якщо у вас є такі факти, щодо видачі якоюсь лабораторією відповідних фіктивних довідок - будь ласка, звертайтесь в МОЗ, звертайтесь до правоохоронних органів… Окрім того, звертаюсь до людей, які розмірковують щодо того, щоб купити подібну фіктивну довідку під час подорожей або під час якихось інших речей. По-перше - коли ви купуєте таку довідку, ви, сплачуючи кошти за таку довідку, мені здається, що краще зробити тест і чітко усвідомлювати, що ви не хворієте на коронавірусну хворобу. Це точно потрібно для вашого здоров’я”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що якщо людина візьме таку довідку для поїздки за кордон, то якщо за кордоном виявиться, що вона фіктивна - це викличе проблеми, оскільки в інших країнах суворо дотримуються закону.

Нагадаємо, у Миколаєві не виплатили компенсацію через смерть лікаря від COVID-19: у МОЗ з’ясовували причини.