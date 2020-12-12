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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71727 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 94793 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115063 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150196 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198542 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194788 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282024 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

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Степанов пригрозил уголовной ответственностью лабораториям за "липовые" справки о ПЦР-тесте

Степанов пригрозил уголовной ответственностью лабораториям за "липовые" справки о ПЦР-тесте

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Лаборатории, выдают фиктивные справки о ПЦР-тесте - совершают уголовное преступление, поэтому если о них узнают - обратятся в полицию и проверят лицензионные условия работы. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Фиктивные справки о ПЦР-тесте - это уголовное преступление. Если мы узнаем, что какая-то лаборатория выдает такие справки фиктивные - то сразу будем обращаться сперва к правоохранительным органам, ну и понятно, что к проверке лицензионных условий работы этой лаборатории. Поэтому пожалуйста, если у вас есть такие факты, о выдаче какой-то лабораторией соответствующих фиктивных справок - пожалуйста, обращайтесь в Минздрав, обращайтесь в правоохранительные органы ... Кроме того, обращаюсь к людям, которые думают о том, чтобы купить подобную фиктивную справку при путешествии или во время каких-то других вещей. Во-первых - когда вы покупаете такую справку, вы, платите деньги за такую справку, мне кажется, что лучше сделать тест и четко осознавать, что вы не болеете коронавирусной болезнью. Это точно нужно для вашего здоровья", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что если человек возьмет такую справку для поездки за границу, то если за рубежом окажется, что она фиктивная - это вызовет проблемы, поскольку в других странах строго соблюдают закон.

Напомним, в Николаеве не выплатили компенсацию за смерть врача от COVID-19: в Минздраве выясняли причины.

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