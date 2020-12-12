Степанов пригрозил уголовной ответственностью лабораториям за "липовые" справки о ПЦР-тесте

"Фиктивные справки о ПЦР-тесте - это уголовное преступление. Если мы узнаем, что какая-то лаборатория выдает такие справки фиктивные - то сразу будем обращаться сперва к правоохранительным органам, ну и понятно, что к проверке лицензионных условий работы этой лаборатории. Поэтому пожалуйста, если у вас есть такие факты, о выдаче какой-то лабораторией соответствующих фиктивных справок - пожалуйста, обращайтесь в Минздрав, обращайтесь в правоохранительные органы ... Кроме того, обращаюсь к людям, которые думают о том, чтобы купить подобную фиктивную справку при путешествии или во время каких-то других вещей. Во-первых - когда вы покупаете такую справку, вы, платите деньги за такую справку, мне кажется, что лучше сделать тест и четко осознавать, что вы не болеете коронавирусной болезнью. Это точно нужно для вашего здоровья", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что если человек возьмет такую справку для поездки за границу, то если за рубежом окажется, что она фиктивная - это вызовет проблемы, поскольку в других странах строго соблюдают закон.

Напомним, в Николаеве не выплатили компенсацию за смерть врача от COVID-19: в Минздраве выясняли причины.