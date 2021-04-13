Степанов пожартував про збір підписів за його відставку окремими нардепами: це у них стало національною забавою

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"Вони вже рік збирають. Збирають, гублять – це в них уже стало національною забавою. Хай збирають. По-перше, вони чимось зайняті, тож хай займаються хоча б цим, а не морочать мені голову по інших якихось справах", - віджартувався Степанов

Що було раніше

Політичний експерт Кирило Молчанов розкритикував діяльність окремих політичних сил і народного депутата Дмитра Гуріна, які почали збирати підписи за відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. При цьому, за його словами, вони не брали до уваги те, що через це могли відбутися зриви з укладенням договору щодо 10 млн доз вакцини Pfizer, про які на той час як раз домовлявся міністр Степанов.

Нагадаємо, міністр Степанов раніше прокоментував скандальну заяву народного депутата Дмитра Гуріна про те, що слід звільняти медиків через їх відмову від вакцинації. Глава МОЗ заявив, що така пропозиція є повним абсурдом, вакцинація в країні добровільна, а медиків він не дозволить ображати.

Довідково

Міністр охорони здоров'я Степанов повідомив, що Україна під час третьої хвилі COVID-19 за рівнем смертності на 1 млн населення знаходиться на 34 місці, а за рівнем захворюваності на 36 місці у Європі.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, менше ніж за рік протистояння пандемії COVID-19 кількість ліжко-місць для хворих коронавірусною інфекцією вдалося збільшити з 3 500 до 60 000, з яких 56 000 приєднані до кисню (станом на березень 2020 року їх кількість становила всього лише 3 500 штук).