Степанов пожартував про збір підписів за його відставку окремими нардепами: це у них стало національною забавою

ukru
17:51 • 97824 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 129245 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 111063 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 129085 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 144823 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 166790 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199185 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 306271 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192596 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181561 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 121337 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 129998 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 143134 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 155844 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 121926 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 109667 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 306272 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 241558 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 335368 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 329005 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 58757 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108531 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109478 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106542 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 119902 перегляди
Актуальне
Степанов пожартував про збір підписів за його відставку окремими нардепами: це у них стало національною забавою

Степанов пожартував про збір підписів за його відставку окремими нардепами: це у них стало національною забавою

Київ • УНН

 • 12995 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дотепно прокоментував в ефірі телеканалу "НАШ" збір підписів окремими народними депутатами за його відставку, повідомляє УНН.

Цитата:

"Вони вже рік збирають. Збирають, гублять – це в них уже стало національною забавою. Хай збирають. По-перше, вони чимось зайняті, тож хай займаються хоча б цим, а не морочать мені голову по інших якихось справах", - віджартувався Степанов

Що було раніше

Політичний експерт Кирило Молчанов розкритикував діяльність окремих політичних сил і народного депутата Дмитра Гуріна, які почали збирати підписи за відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. При цьому, за його словами, вони не брали до уваги те, що через це могли відбутися зриви з укладенням договору щодо 10 млн доз вакцини Pfizer, про які на той час як раз домовлявся міністр Степанов. 

Нагадаємо, міністр Степанов раніше прокоментував скандальну заяву народного депутата Дмитра Гуріна про те, що слід звільняти медиків через їх відмову від вакцинації. Глава МОЗ заявив, що така пропозиція є повним абсурдом, вакцинація в країні добровільна, а медиків він не дозволить ображати. 

Довідково

Міністр охорони здоров'я Степанов повідомив, що Україна під час третьої хвилі COVID-19 за рівнем смертності на 1 млн населення знаходиться на 34 місці, а за рівнем захворюваності на 36 місці у Європі. 

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, менше ніж за рік протистояння пандемії COVID-19 кількість ліжко-місць для хворих коронавірусною інфекцією вдалося збільшити з 3 500 до 60 000, з яких 56 000 приєднані до кисню (станом на березень 2020 року їх кількість становила всього лише 3 500 штук).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами