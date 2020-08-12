Степанов пояснив перебування Харкова у "зеленій" зоні

"Те, що стосується міста Харкова: окрім зростання кількості людей, у нас є багато нових захворівших у місті Харків, завтра буде проведена комісія ТЕБ та НС і буде поділено ті чи інші території на різні рівні небезпеки, в залежності від затверджених показників", - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, чому Харків залишається у "зеленій" зоні попри кількість хворих.

За його словами, те що стосується обласних центрів - там будуть застосовані додаткові коефіцієнти, адже там є міграція людей з сусідніх міст.

Нагадаємо, уряд затвердив нові підходи до визначення карантинних зон, відтепер це відбуватиметься за трьома показниками, один з яких – кількість хворих в адміністративно-територіальних одиницях.