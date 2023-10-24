Стефанчук сподівається на збільшення допомоги Україні за підсумками саміту Кримської платформи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Для швидкості контрнаступу Україна потребує більш технологічного озброєння, адже Київ не може «розкидуватися» життям своїх людей. Про це під час спільної пресконференції зі спікером Палати депутатів Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, вказавши, що сподівається на збільшення допомоги Україні за підсумками саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.
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«Багато хто говорить, що очікували більшого від українського контрнаступу, але ж ми розуміємо, що контрнаступ – це не комп'ютерна гра. Там стоять життя конкретних людей, і для швидкості такого контрнаступу Україна потребує більш технологічного озброєння, інакше ми не можемо просто розкидуватися життям своїх людей. Звичайно, нам хотілося б отримати більше зброї, більше зарядів до неї, більше далекобійних ракет», - сказав Стефанчук.
Також він зазначив, що Україні, звісно, хотілося б отримати більше ППО, тому що росія продовжує вражати енергосистему України та мирні міста.
«Я дуже сподіваюсь, що одним з результатів цього парламентського саміту (міжнародної Кримської платформи – ред.) стане те, що допомога збільшиться для України», - сказав Стефанчук.
Доповнення
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що розмови про "повільний" контрнаступ ведуть не міністри країн-союзниць, а "диванні" експерти.