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Стефанчук надеется на увеличение помощи Украине по итогам саммита Крымской платформы

Киев • УНН

 • 112448 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Для скорости контрнаступления Украина нуждается в более технологичном вооружении, ведь Киев не может «разбрасываться» жизнью своих людей. Об этом во время совместной пресс-конференции со спикером Палаты депутатов Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, указав, что надеется на увеличение помощи Украине по итогам саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Стефанчук надеется на увеличение помощи Украине по итогам саммита Крымской платформы

Цитата

«Многие говорят, что ожидали большего от украинского контрнаступления, но мы же понимаем, что контрнаступление – это не компьютерная игра. Там стоят жизни конкретных людей, и для скорости такого контрнаступления Украина нуждается в более технологичном вооружении, иначе мы не можем просто разбрасываться жизнью своих людей. Конечно, нам хотелось бы получить больше оружия, больше зарядов к нему, больше дальнобойных ракет», - сказал Стефанчук.

Также он отметил, что Украине, конечно, хотелось бы получить больше ПВО, потому что россия продолжает поражать энергосистему Украины и мирные города.

«Я очень надеюсь, что одним из результатов этого парламентского саммита (международной Крымской платформы – ред.) станет то, что помощь увеличится для Украины», - сказал Стефанчук.

Дополнение

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что разговоры о "медленном" контрнаступлении ведут не министры стран-союзниц, а "диванные" эксперты.

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