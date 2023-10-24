Стефанчук надеется на увеличение помощи Украине по итогам саммита Крымской платформы

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«Многие говорят, что ожидали большего от украинского контрнаступления, но мы же понимаем, что контрнаступление – это не компьютерная игра. Там стоят жизни конкретных людей, и для скорости такого контрнаступления Украина нуждается в более технологичном вооружении, иначе мы не можем просто разбрасываться жизнью своих людей. Конечно, нам хотелось бы получить больше оружия, больше зарядов к нему, больше дальнобойных ракет», - сказал Стефанчук.

Также он отметил, что Украине, конечно, хотелось бы получить больше ПВО, потому что россия продолжает поражать энергосистему Украины и мирные города.

«Я очень надеюсь, что одним из результатов этого парламентского саммита (международной Крымской платформы – ред.) станет то, что помощь увеличится для Украины», - сказал Стефанчук.

Дополнение

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что разговоры о "медленном" контрнаступлении ведут не министры стран-союзниц, а "диванные" эксперты.