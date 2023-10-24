Стефанчук назвав п’ять основних проблем, які потрібно вирішити для проведення в Україні виборів

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«Під час міжнародних візитів мені дуже часто ставлять запитання щодо проведення виборів. Тому що справді Україна була, є і залишається демократичною країною. У демократичних країнах дуже важливо проводити вибори, щоб не було «застою» у владі. Водночас в українському законодавстві є певні неузгодженості щодо можливості чи неможливості проведення виборів, як на парламентському рівні, так і на президентському рівнях. Ми зараз обговорюємо ці питання», - сказав Стефанчук.

Він зауважив, що є щонайменше п’ять дуже важливих проблем, які потрібно вирішити для можливості проведення виборів.

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«Перше питання – це як забезпечити право на голосування наших військовослужбовців… Друге питання – це наші біженці, яких зараз за межами України близько 7 млн. Треба зрозуміти яким чином ці громадяни будуть брати участь у голосуванні. Третє – це як нам організувати вибори на тимчасово окупованих територіях. Четверте питання це звичайно фінансування виборів. Для України питання фінансів є дуже важливим, тому що кожна копійка яка заробляється українським бюджетом йде на армію», - розповів Стефанчук.

За його словами, п'ята проблема стосується вільного доступу до медіа.

«Вибори це можливість вільного доступу до медіа. В цей період нам потрібно зрозуміти, як нам забезпечити вільний доступ до медіа, але не дати в цей час росії використати свободу слова для поширення своїх наративів всередині країни», - сказав Стефанчук.

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Також він зазначив, що є ще ціла низка дрібних питань, які стосуються виборів.

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«Але я думаю, коли ми разом знайдемо відповідь на ці основні п’ять, то Україна може прийняти рішення про проведення виборів», - сказав Стефанчук.

Окрім того, він повідомив, що звертався до колег з багатьох парламентів світу з проханням поділитися досвідом проведення виборів під час війни.

«Зараз ми обмінюємося досвідом. Думаю, що найближчим часом матимемо якесь рішення», - додав Стефанчук.