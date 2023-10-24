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Стефанчук назвав п’ять основних проблем, які потрібно вирішити для проведення в Україні виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Для проведення в Україні виборів у 2024 році потрібно вирішити п’ять основних проблем. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час спільної пресконференції зі спікером Палати депутатів Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою, передає кореспондент УНН.

Стефанчук назвав п’ять основних проблем, які потрібно вирішити для проведення в Україні виборів

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«Під час міжнародних візитів мені дуже часто ставлять запитання щодо проведення виборів. Тому що справді Україна була, є і залишається демократичною країною. У демократичних країнах дуже важливо проводити вибори, щоб не було «застою» у владі. Водночас в українському законодавстві є певні неузгодженості щодо можливості чи неможливості проведення виборів, як на парламентському рівні, так і на президентському рівнях. Ми зараз обговорюємо ці питання», - сказав Стефанчук.

Він зауважив, що є щонайменше п’ять дуже важливих проблем, які потрібно вирішити для можливості проведення виборів.

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«Перше питання – це як забезпечити право на голосування наших військовослужбовців… Друге питання – це наші біженці, яких зараз за межами України близько 7 млн. Треба зрозуміти яким чином ці громадяни будуть брати участь у голосуванні. Третє – це як нам організувати вибори на тимчасово окупованих територіях. Четверте питання це звичайно фінансування виборів. Для України питання фінансів є дуже важливим, тому що кожна копійка яка заробляється українським бюджетом йде на армію», - розповів Стефанчук.

За його словами, п'ята проблема стосується вільного доступу до медіа.

«Вибори це можливість вільного доступу до медіа. В цей період нам потрібно зрозуміти, як нам забезпечити вільний доступ до медіа, але не дати в цей час росії використати свободу слова для поширення своїх наративів всередині країни», - сказав Стефанчук.

Додамо

Також він зазначив, що є ще ціла низка дрібних питань, які стосуються виборів.

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«Але я думаю, коли ми разом знайдемо відповідь на ці основні п’ять, то Україна може прийняти рішення про проведення виборів», - сказав Стефанчук.

Окрім того, він повідомив, що звертався до колег з багатьох парламентів світу з проханням поділитися досвідом проведення виборів під час війни.

«Зараз ми обмінюємося досвідом. Думаю, що найближчим часом матимемо якесь рішення», - додав Стефанчук.

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