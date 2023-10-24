Стефанчук назвал пять основных проблем, которые нужно решить для проведения в Украине выборов

Детали

«Во время международных визитов мне очень часто задают вопросы о проведении выборов. Потому что действительно Украина была, есть и остается демократической страной. В демократических странах очень важно проводить выборы, чтобы не было «застоя» во власти. В то же время в украинском законодательстве есть определенные несогласованности относительно возможности или невозможности проведения выборов, как на парламентском уровне, так и на президентском уровнях. Мы сейчас обсуждаем эти вопросы», - сказал Стефанчук.

Он отметил, что есть как минимум пять очень важных проблем, которые нужно решить для возможности проведения выборов.

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«Первый вопрос – это как обеспечить право на голосование наших военнослужащих… Второй вопрос – это наши беженцы, которых сейчас за пределами Украины около 7 млн. Надо понять каким образом эти граждане будут участвовать в голосовании. Третий – это как нам организовать выборы на временно оккупированных территориях. Четвертый вопрос это конечно финансирование выборов. Для Украины вопрос финансов является очень важным, потому что каждая копейка которая зарабатывается украинским бюджетом идет на армию», - рассказал Стефанчук.

По его словам, пятая проблема касается свободного доступа к медиа.

«Выборы это возможность свободного доступа к медиа. В этот период нам нужно понять, как нам обеспечить свободный доступ к медиа, но не дать в это время россии использовать свободу слова для распространения своих нарративов внутри страны», - сказал Стефанчук.

Добавим

Также он отметил, что есть еще целый ряд мелких вопросов, которые касаются выборов.

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«Но я думаю, когда мы вместе найдем ответ на эти основные пять, то Украина может принять решение о проведении выборов», - сказал Стефанчук.

Кроме того, он сообщил, что обращался к коллегам из многих парламентов мира с просьбой поделиться опытом проведения выборов во время войны.

«Сейчас мы обмениваемся опытом. Думаю, что в ближайшее время будем иметь какое-то решение», - добавил Стефанчук.