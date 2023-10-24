Стефанчук назвал пять основных проблем, которые нужно решить для проведения в Украине выборов

$41.080.11
45.050.50
ukru
Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач
Эксклюзив
13:48 • 5214 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 20976 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 97829 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 56361 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 79014 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 222635 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 76344 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124783 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168037 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155887 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.2м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 99400 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 94437 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 143046 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 66327 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 18830 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 97829 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 144982 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 222635 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 274533 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 325769 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 9252 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 20246 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 67687 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 57767 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 56123 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Стефанчук назвал пять основных проблем, которые нужно решить для проведения в Украине выборов

Киев • УНН

 • 209474 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Для проведения в Украине выборов в 2024 году нужно решить пять основных проблем. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время совместной пресс-конференции со спикером Палаты депутатов Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой, передает корреспондент УНН.

Стефанчук назвал пять основных проблем, которые нужно решить для проведения в Украине выборов

Детали

«Во время международных визитов мне очень часто задают вопросы о проведении выборов. Потому что действительно Украина была, есть и остается демократической страной. В демократических странах очень важно проводить выборы, чтобы не было «застоя» во власти. В то же время в украинском законодательстве есть определенные несогласованности относительно возможности или невозможности проведения выборов, как на парламентском уровне, так и на президентском уровнях. Мы сейчас обсуждаем эти вопросы», - сказал Стефанчук.

Он отметил, что есть как минимум пять очень важных проблем, которые нужно решить для возможности проведения выборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ситуация сложная, но выборы в Украине могут состояться": Зеленский назвал условия

Цитата

«Первый вопрос – это как обеспечить право на голосование наших военнослужащих… Второй вопрос – это наши беженцы, которых сейчас за пределами Украины около 7 млн. Надо понять каким образом эти граждане будут участвовать в голосовании. Третий – это как нам организовать выборы на временно оккупированных территориях. Четвертый вопрос это конечно финансирование выборов. Для Украины вопрос финансов является очень важным, потому что каждая копейка которая зарабатывается украинским бюджетом идет на армию», - рассказал Стефанчук.

По его словам, пятая проблема касается свободного доступа к медиа.

«Выборы это возможность свободного доступа к медиа. В этот период нам нужно понять, как нам обеспечить свободный доступ к медиа, но не дать в это время россии использовать свободу слова для распространения своих нарративов внутри страны», - сказал Стефанчук.

Добавим

Также он отметил, что есть еще целый ряд мелких вопросов, которые касаются выборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если будет нужен обществу: первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на выборы в 2024 году

«Но я думаю, когда мы вместе найдем ответ на эти основные пять, то Украина может принять решение о проведении выборов», - сказал Стефанчук.

Кроме того, он сообщил, что обращался к коллегам из многих парламентов мира с просьбой поделиться опытом проведения выборов во время войны.

«Сейчас мы обмениваемся опытом. Думаю, что в ближайшее время будем иметь какое-то решение», - добавил Стефанчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04