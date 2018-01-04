Став відомим склад українок на першу біатлонну гонку етапу Кубку світу в Обергофі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Жіночим спринтом в німецькому Обергофі сьогодні стартуватиме четвертий етап Кубку світу з біатлону, інформує УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
За медалі під українським прапором поведуть боротьбу під 8—м стартовим номером Віта Семеренко, 17-м – Валя Семеренко, 27-м Анастасія Меркушина, 33-м – Юлія Джима, 36-м Олена Підгрушна, 55-м – Ірина Варвинець.
Варто відзначити, що гонка стартуватиме о 13:30 за київським часом.
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Зауважимо, що у чоловіків під питанням знаходиться виступ Сергія Семенова у якого спостерігаються проблеми зі здоров'ям.