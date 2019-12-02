Став відомий найкращий воротар світу за версією France Football

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. В рамках гала-вечору у французькому театрі Шатле пройшла процедура вручення "Золотого м'яча", в якому також обрали кращого воротаря 2019 року в світі, інформує УНН з посиланням на France Football.

27-річний голкіпер "Ліверпулю" та збірної Бразилії Аліссон Бекер став переможцем у даній номінації і отримав трофей на ім'я Льва Яшина.

Цього року Бекер виграв Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА разом з "Ліверпулем", а також Копа Америка зі збірною Бразилії.

Примітно, що приз Льва Яшина був вручений вперше в історії.

Як повідомляв УНН, Ліонель Мессі виборов "Золотий м'яч".

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