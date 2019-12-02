Стал известен лучший вратарь мира по версии France Football

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 36864 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107294 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 95730 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106619 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117834 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147351 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147966 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140354 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 185675 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116716 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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5 марта, 08:47 • 126741 просмотра
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Стал известен лучший вратарь мира по версии France Football

Стал известен лучший вратарь мира по версии France Football

Киев  •  УНН

 • 18093 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В рамках гала-вечера во французском театре Шатле прошла процедура вручения "Золотого мяча", в котором также выбрали лучшего вратаря 2019 году в мире, передает УНН со ссылкой на France Football.

27-летний голкипер "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон Бекер стал победителем в данной номинации и получил трофей имени Льва Яшина.

В этом году Бекер выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА вместе с "Ливерпулем", а также Копа Америка со сборной Бразилии.

Примечательно, что приз Льва Яшина был вручен впервые в истории.

Как сообщал УНН, Лионель Месси завоевал «Золотой мяч».

Украинские Национальные Новости

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