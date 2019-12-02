Мессі в шостий раз став володарем "Золотого м'яча"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Аргентинський нападаючий іспанської "Барселони" Ліонель Мессі став володарем "Золотого м'яча" - премії найкращому футболістові року за версією журналу France Football. Церемонія вручення нагород відбулася в паризькому театрі Шатле. Про це повідомляє УНН з посиланням на France Football.
Друге місце зайняв голландський захисник англійського "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк, третім став португальський форвард італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду.
Мессі став володарем "Золотого м'яча" в рекордний шостий раз. Раніше він ставав володарем нагороди в 2009, 2010, 2011, 2012 і 2015 роках. У його найближчого суперника, Роналду, в активі п'ять "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016 2017).
"Золотий м'яч" був заснований головним редактором тижневика France Football Габріелем Ано. Вперше нагорода була вручена в 1956 році.