Месси в шестой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Второе место занял голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, третьим стал португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Месси стал обладателем "Золотого мяча" в рекордный шестой раз. Ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У его ближайшего соперника, Роналду, в активе пять "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году.