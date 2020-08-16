Стартував велопробіг ветеранів АТО/ООС “Вшануємо пам’ять захисників України”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сьгодні, 16 серпня, в Ужгороді стартував велопробіг ветеранів війни “Вшануємо пам’ять захисників України” , повідомляє УНН.
Велопробіг триватиме з 16 по 29 серпня.
Присвячений він Дню пам’яті захисників України (29 серпня), які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Організатори називають метою велопробігу підтримку ветеранів війни, популяризація спортивної реабілітації та здорового способу життя серед ветеранської спільноти.
Ветерани планують подолати близько 1 800 км Україною проїхавши за маршрутом Ужгород – Маріуполь відвідавши такі міста: Стрий, Рогатин, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Житомир, Київ, Лубни, Полтава, Дніпро, Запоріжжя та Бердянськ.
Учасники шістнадцяти денного велопробігу побувають у 12-ти областях України від Заходу на Схід та фінішують у Донецькій області в Маріуполі.
На шляху від Ужгорода до Маріуполя заплановані зустрічі з родинами загиблих, а також спілкування з місцевою владою.