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Стартував велопробіг ветеранів АТО/ООС “Вшануємо пам’ять захисників України”

Стартував велопробіг ветеранів АТО/ООС “Вшануємо пам’ять захисників України”

Київ • УНН

 • 20410 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сьгодні, 16 серпня, в Ужгороді стартував велопробіг ветеранів війни “Вшануємо пам’ять захисників України” , повідомляє УНН.

Велопробіг триватиме з 16 по 29 серпня.

Присвячений він Дню пам’яті захисників України (29 серпня), які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Організатори називають метою велопробігу підтримку ветеранів війни, популяризація спортивної реабілітації та здорового способу життя серед ветеранської спільноти.

Ветерани планують подолати близько 1 800 км Україною проїхавши за маршрутом Ужгород – Маріуполь відвідавши такі міста: Стрий, Рогатин, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Житомир, Київ, Лубни, Полтава, Дніпро, Запоріжжя та Бердянськ.

Учасники шістнадцяти денного велопробігу побувають у 12-ти областях України від Заходу на Схід та фінішують у Донецькій області в Маріуполі.

На шляху від Ужгорода до Маріуполя заплановані зустрічі з родинами загиблих, а також спілкування з місцевою владою.

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