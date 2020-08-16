Стартовал велопробег ветеранов АТО/ООС "Почтим память защитников Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Сьгодни, 16 августа, в Ужгороде стартовал велопробег ветеранов войны "Почтим память защитников Украины", сообщает УНН.
Велопробег пройдет с 16 по 29 августа.
Посвящен он Дню памяти защитников Украины (29 августа), погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Организаторы называют целью велопробега поддержку ветеранов войны, популяризация спортивной реабилитации и здорового образа жизни среди ветеранской общественности.
Ветераны планируют преодолеть около 1800 км Украине проехав по маршруту Ужгород - Мариуполь посетив такие города: Стрый, Рогатин, Тернополь, Хмельницкий, Винница, Житомир, Киев, Лубны, Полтава, Днепр, Запорожье и Бердянск.
Участники шестнадцати дневного велопробега побывают в 12 областях Украины от Запада на Восток и финишируют в Донецкой области в Мариуполе.
На пути от Ужгорода до Мариуполя запланированы встречи с семьями погибших, а также общения с местными властями.