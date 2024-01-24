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Становлення української ідентичності: "МХП-Громаді" підписав з Київською оперою меморандум про партнерство

Київ • УНН

 • 26592 перегляди

У Київській опері презентували виставу "Сойчине крило" за мотивами новели Івана Франка. Вистава збирає повні зали.

Благодійний фонд "МХП-Громаді" підписав з Київською оперою меморандум про партнерство, передає УНН.

Деталі

Так, нещодавно у Київській опері презентували виставу "Сойчине крило" за мотивами новели Івана Франка. Вистава збирає повні зали. Її феномен - не лише у геніальності новели, а й в тому, що музика до балету українського композитора Анатолія Кос-Анатольського понад 67 років була у забутті.

"На жаль, знищення та заборона українських творів і зросійщення мистецького репертуару десятиріччями призвело до того, що український репертуар в наших закладах культури став великою рідкістю. Команда Київської опери обрала шлях системного відновлення українського культурного фундаменту. Нині вони створюють якісний мистецький продукт - опери, балети та мюзикли - на основі творів українських композиторів та літераторів. Наш фонд вирішив підтримати цю ініціативу Київської опери, підписавши з нею Меморандум про партнерство. Адже становлення української ідентичності - один з наших пріоритетів. Відтепер ми разом готові нагадувати українцям про забутих українських авторів, які варті світового визнання", - йдеться у повідомленні.

Про роль мистецтва у фіксації історичних подій розповіла директорка благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай.

"Мистецтво відіграє ключову роль у фіксації історії, подій, визначальних постатей, ціннісних орієнтирів того чи іншого періоду. І знищуючи його – руйнується культурний фундамент, що є основою національної ідентичності. Тому ми хочемо не просто зберегти мистецькі заклади, але розказати українцям про цінність кожного з них. І ця співпраця з Київською оперою - саме про це", - коментує вона.

Довідка

"МХП-Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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