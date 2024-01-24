Становление украинской идентичности: "МХП-Громаді" подписал с Киевской оперой меморандум о партнерстве

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" подписал с Киевской оперой меморандум о партнерстве, передает УНН.

Детали

Так, недавно в Киевской опере презентовали спектакль "Сойкино крыло" по мотивам новеллы Ивана Франко. Спектакль собирает полные залы. Его феномен - не только в гениальности новеллы, но и в том, что музыка к балету украинского композитора Анатолия Кос-Анатольского более 67 лет была в забвении.

"К сожалению, уничтожение и запрет украинских произведений и русификация художественного репертуара десятилетиями привело к тому, что украинский репертуар в наших учреждениях культуры стал большой редкостью. Команда Киевской оперы выбрала путь системного восстановления украинского культурного фундамента. Сейчас они создают качественный художественный продукт - оперы, балеты и мюзиклы - на основе произведений украинских композиторов и литераторов. Наш фонд решил поддержать эту инициативу Киевской оперы, подписав с ней Меморандум о партнерстве. Ведь становление украинской идентичности - один из наших приоритетов. Отныне мы вместе готовы напоминать украинцам о забытых украинских авторах, которые достойны мирового признания", - говорится в сообщении.

О роли искусства в фиксации исторических событий рассказала директор благотворительного фонда "МХП-Громаді" Татьяна Волочай.

"Искусство играет ключевую роль в фиксации истории, событий, определяющих фигур, ценностных ориентиров того или иного периода. И уничтожая его - разрушается культурный фундамент, который является основой национальной идентичности. Поэтому мы хотим не просто сохранить художественные заведения, но рассказать украинцам о ценности каждого из них. И это сотрудничество с Киевской оперой - именно об этом", - комментирует она.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.