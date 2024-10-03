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Дефіцит держбюджету перевищив 676 млрд грн - Мінекономіки

Дефіцит держбюджету перевищив 676 млрд грн - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 14152 перегляди

Станом на серпень 2024 року дефіцит держбюджету України становив 676,4 млрд грн, або 34,9% від доходів. Надходження до бюджету з урахуванням міжнародної допомоги склали 1935,6 млрд грн, що на 17% більше, ніж торік.

Станом на серпніь 2024 року дефіцит державного бюджету України склав 676,4 млрд грн, що становить 34,9% від загального обсягу бюджетних доходів, а сума надходжень до бюджету з урахуванням допомоги партнерів склала 1935,6 млрд грн. Про це пише УНН з посиланням на звіт Міністерства економіки. 

Деталі

В Мінекономіки повідомили, що надходження до держбюджету з урахування міжнародної фінансової допомоги зростають, і за січень-серпень 2024 року становили 1935,6 млрд грн. за аналогічний період минулого року надходження до бюджету становили 1655,6 млрд грн.

Зазначається, що без урахування міжнародної фінансової допомоги доходи також зросли – на 24,5% і становили 1666,4 млрд грн, минулого року вони становили 1338,3 млрд грн відповідно.

В Мінекономіки пояснили, що таке зростання обумовлено активізацією економічної діяльності підприємств. Зокрема, надходження від податку на прибуток зросли у 1,9 рази, акцизного податку на ввезені в Україну підакцизні товари – на 35,5%, інших неподаткових надходжень – на 35,9%, а податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції – на 23,7%.

Міністерство економіки також зазначає, що дефіцит держбюджету становив 676,4 млрд грн або 34,9% від загального обсягу доходів держбюджету. За аналогічний період минулого року дефіцит державного бюджету становив 716,5 млрд грн, що складало 43,3% від загального обсягу бюджетних надходжень.

Нагадаємо 

Проблеми з фінансуванням військового бюджету змусили уряд використовувати кошти, призначені для грошового забезпечення військових, на закупівлю зброї у першому кварталі 2024 року. Це призведе до дефіциту в бюджеті майже на 5 мільярдів доларів до кінця року.

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
ukrainaУкраїна

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