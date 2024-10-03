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Дефицит госбюджета превысил 676 млрд грн - Минэкономики

Дефицит госбюджета превысил 676 млрд грн - Минэкономики

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 10:40  •  8528 просмотра

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По состоянию на август 2024 года дефицит госбюджета Украины составил 676,4 млрд грн, или 34,9% от доходов. Поступления в бюджет с учетом международной помощи составили 1935,6 млрд грн, что на 17% больше, чем в прошлом году.

По состоянию на август 2024 года дефицит государственного бюджета Украины составил 676,4 млрд грн, что составляет 34,9% от общего объема бюджетных доходов, а сумма поступлений в бюджет с учетом помощи партнеров составила 1935,6 млрд грн. Об этом пишет УНН со ссылкой на отчет Министерства экономики. 

Детали

В Минэкономики сообщили, что поступления в госбюджет с учетом международной финансовой помощи растут, и за январь-август 2024 года составили 1935,6 млрд грн. за аналогичный период прошлого года поступления в бюджет составили 1655,6 млрд грн.

Отмечается, что без учета международной финансовой помощи доходы также выросли - на 24,5% и составили 1666,4 млрд грн, в прошлом году они составляли 1338,3 млрд грн соответственно.

В Минэкономики объяснили, что такой рост обусловлен активизацией экономической деятельности предприятий. В частности, поступления от налога на прибыль выросли в 1,9 раза, акцизного налога на ввозимые в Украину подакцизные товары - на 35,5%, других неналоговых поступлений - на 35,9%, а налогов на международную торговлю и внешние операции - на 23,7%.

Министерство экономики также отмечает, что дефицит госбюджета составил 676,4 млрд грн или 34,9% от общего объема доходов госбюджета. За аналогичный период прошлого года дефицит государственного бюджета составлял 716,5 млрд грн, что составляло 43,3% от общего объема бюджетных поступлений.

Напомним 

Проблемы с финансированием военного бюджета заставили правительство использовать средства, предназначенные для денежного обеспечения военных, на закупку оружия в первом квартале 2024 года. Это приведет к дефициту в бюджете почти на 5 миллиардов долларов до конца года.

Зеленский утвердил решение СНБО по бюджету на оборону на 2025 год: что предполагается2 октября 2024, 13:55 • 14214 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
ukrainaУкраина