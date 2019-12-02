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Стало відомо, яку роботу обирають українці за кордоном

Стало відомо, яку роботу обирають українці за кордоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Українці за кордоном обирають для трудової міграції роботу за спеціальністю, хатню роботу та будівництво. Такі дані були оприлюднені під час презентації дослідження Міжнародної асоціації з міграції (МОМ) з питань міграції та торгівлі людьми, передає кореспондент УНН.

"На першому місці, і це дуже добре – це робота за своєю спеціальністю. Тобто, це найменш ризикований і найбільш корисний вид трудової міграції (24% потенційних мігрантів обрали цю бажану сферу роботи). На другому місці хатня робота. Її переважно обирають жінки (17%). На третьому місці будівельні роботи (15%), найчастіше обирають чоловіки", - сказала Інна Волосевич, яка проводила дане дослідження.

Також вона зазначила, що ще серед популярних сфер роботи за кордоном є сільськогосподарські роботи, роботи в готельному бізнесі, низькокваліфікована праця на виробництві, в ресторані , в комунікаційній сфері та в торгівлі.

"І така опція, коли людина згодна на будь-яку роботу. Саме люди, які обирають цей варіант – є найбільш вразливими. Тому що вони готові погодитись на що завгодно. І таких людей серед потенційних мігрантів в Україні 7%", - додала Інна Волосевич.

Нагадаємо, в Україні за часи незалежності від торгівлі людьми постраждали понад 250 тис. осіб.

Українські Національні Новини

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