Стало відомо, якому транспорту віддають перевагу кияни
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. За січень — листопад 2017 року міським електричним транспортом перевезено 717,2 млн пасажирів, що на 3% більше, ніж за відповідний період 2016 року. Про це свідчать дані Головного управління статистики Києва, передає УНН.
“Міським електричним транспортом у січні — листопаді 2017 року перевезено 717,2 млн пасажирів (103% до рівня січня — листопада 2016 року)”, — йдеться у повідомленні.
При цьому, автобусами за всіма видами сполучень за 11 місяців минулого року перевезено 285 млн 368,7 тис. пасажирів, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
Автобусами підприємств за вказаний період перевезено 255 млн 752,1 тис. пасажирів, що на 0,3% більше, ніж за січень — листопад 2016 року.
Загалом пасажирооборот у звітному періоді склав 3334,1 млн.пас.км, що на 8,1% більше порівняно із січнем — листопадом 2016 року, з них підприємствами-перевізниками виконано 3082 млн.пас.км, що на 8,2% більше рівня аналогічного періоду 2016 року.
Нагадаємо, подорожчання проїзду у громадському транспорті потребує тривалої процедури погоджень, тому відреагувати на збільшення вартості дизельного пального (на 10% за останні три місяці) маршрутники можуть за декілька місяців.