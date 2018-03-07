Стало відомо, яких товарів Україна купила у ЄС найбільше

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Минулого року найбільше Україна купувала у Євросоюзу електричні та механічні машини, продукцію хімічної промисловості, мінеральні продукти, наземний транспорт та літальні апарати, плавучі засоби, агропромислові товари та продукти харчування. Про це повідомили у Держстатистики, передає УНН.

“Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: електричні та механічні машини — 21,8%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості — 17,2%, мінеральні продукти — 15%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби — 10,8%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості — 9,8%”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Загалом, імпорт товарів із країн ЄС становив 20 млрд 795,8 млн дол., або 41,9% від загального обсягу (у 2016 році — відповідно 17 млрд 140,8 млн дол. та 43,7%), та збільшився проти 2016 року на 3 млрд 655 млн дол., або на 21,3%.
Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Швейцарії.

“Порівняно із 2016 роком імпорт товарів збільшився зі Швейцарії на 70,9%, США — на 49,6%, Угорщини — на 43,7%, Російської Федерації — на 39,9%, Польщі — на 28,2%, Німеччини — на 26,1%, Китаю — на 20,5%, Італії — на 19,6%, Білорусі — на 15,4% та Туреччини — на 14,9%”, — додали у Держстатистики.

Нагадаємо, частка ринку Європейського союзу в загальному експорті України в 2017 році зросла до 40,5%.

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