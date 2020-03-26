Стало відомо, як футболісти збірної поділили рекордні 4 млн дол. преміальних за вихід на ЄВРО

КИЇВ. 26 березня. УНН. За вихід на Євро, УАФ преміював гравців національної збірної призовими у розмірі чотирьох мільйонів доларів на всю команду. І це вчетверо більше за винагороду для команди Олега Блохіна - за вихід на чемпіонат світу 2006. Рекордні премії розділили між собою футболісти, тренерський штаб та персонал. Про це повідомляє Expres.online, посилаючись на власні джерела, передає УНН.