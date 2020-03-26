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Стало відомо, як футболісти збірної поділили рекордні 4 млн дол. преміальних за вихід на ЄВРО

Стало відомо, як футболісти збірної поділили рекордні 4 млн дол. преміальних за вихід на ЄВРО

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. За вихід на Євро, УАФ преміював гравців національної збірної призовими у розмірі чотирьох мільйонів доларів на всю команду. І це вчетверо більше за винагороду для команди Олега Блохіна - за вихід на чемпіонат світу 2006. Рекордні премії розділили між собою футболісти, тренерський штаб та персонал. Про це повідомляє Expres.online, посилаючись на власні джерела, передає УНН.

Зазначається, що мільйон доларів поділив між собою тренерський штаб національної збірної України. До нього входить четверо фахівців. Ще півмільйона доларів футболісти віддали персоналу. Два з половиною мільйони доларів отримали самі спортсмени — учасники відбірного циклу.

"Розмір премій залежав від кількості зіграних матчів, а також від їх важливості — футболісти визначили коефіцієнт кожної гри", - йдеться у повідомленні.

Загалом у відбірному циклі на поле виходило 27 футболістів. Зазначається, що максимальні премії отримали Андрій П’ятов, Микола Матвієнко та Руслан Малиновський, які взяли участь у всіх восьми матчах.

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Уточнюється, що призові отримали, навіть, ті гравці, які приїздили у табір збірної, але не провели жодної гри.

“Певен, що ображених не буде, — каже Олег Кузнецов, екстренер національної збірної України з футболу. — Футболісти розуміють, що в збірній не так багато заробляють, як у клубах, і на великі гроші не розраховують. Вони довіряють головному тренеру і капітанові, а ті справедливо розподілили гонорар. Хто найбільше грав, той найбільше і отримав.
Принаймні у 2006 році все робилося за спиною у гравців та помічників головного тренера, але навіть тоді претензій ніхто не висловлював”.

Як писав УНН, українські чемпіони світу U-20 теж отримали від УАФ рекордні преміальні в розмірі 1 млн дол.

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