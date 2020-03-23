Збірна готуватиметься до Євро-2021 у повній боєготовності - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Збірна України готуватиметься до Євро-2021 повній боєготовності. Про це в ефірі програми "Великий футбол" заявив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко, передає УНН.
"Все рухається в позитивному напрямку. Упевнений, наша збірна буде готуватися до Євро-2021 повній боєготовності", - сказав він.
Павелко також розповів про продовження контракту з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.
"Думаю, нашим уболівальникам, гравцям збірної сьогодні неможливо уявити збірну без Шевченка. Сама відповідь напрошується, але про офіційне підписання, думаю, дізнаєтеся окремо. Упевнений, відповідь буде позитивною для наших уболівальників, збірної і гравців команди", - зазначив він.
Як писав УНН, в УАФ наполягають на необхідності відновити і дограти чемпіонат України.
Також нагадаємо, УЄФА розглядає варіант дострокового завершення Ліги чемпіонів і Ліги Європи.