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Сборная будет готовиться к Евро-2021 в полной боеготовности - Павелко

Сборная будет готовиться к Евро-2021 в полной боеготовности - Павелко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Сборная Украины будет готовиться к Евро-2021 в полной боеготовности. Об этом в эфире программы "Великий футбол" заявил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, передает УНН.

"Все движется в положительном направлении. Уверен, наша сборная будет готовиться к Евро-2021 в полной боеготовности", - сказал он.

Павелко также рассказал о продлении контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

"Думаю, нашим болельщикам, игрокам сборной сегодня невозможно представить сборную без Шевченко. Сам ответ напрашивается, но об официальном подписании, думаю, узнаете отдельно. Уверен, ответ будет положительным для наших болельщиков, сборной и игроков команды", - отметил он.

Как писал УНН, в УАФ настаивают на необходимости возобновить и доиграть чемпионат Украины.

Также напомним, УЕФА рассматривает вариант досрочного завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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