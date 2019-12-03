Українські чемпіони світу U-20 отримають рекордні преміальні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко заявив, що футболісти молодіжної збірної України отримають рекордні преміальні за перемогу на ЧС U-20, передає УНН з посиланням на УАФ.
За словами голови федерації, футболісти отримають призові на спеціальній вечері 16 грудня.
"Вершиною поточного року стала грандіозна перемога підопічних Олександра Петракова на чемпіонаті світу U-20. Приємно повідомити, що 16 грудня на спеціальному урочистому вечері чемпіони отримають заслужену нагороду — рекордні преміальні", - розповів Павелко.
Нагадаємо, що президент України відзначив державними нагородами гравців збірної України U-20.