Украинские чемпионы мира U-20 получат рекордные премиальные

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко заявил, что футболисты молодежной сборной Украины получат рекордные премиальные за победу на ЧМ U-20, передает УНН со ссылкой на УАФ.