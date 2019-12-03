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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102927 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 72339 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102990 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115798 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Украинские чемпионы мира U-20 получат рекордные премиальные

Украинские чемпионы мира U-20 получат рекордные премиальные

Киев  •  УНН

 • 13602 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко заявил, что футболисты молодежной сборной Украины получат рекордные премиальные за победу на ЧМ U-20, передает УНН со ссылкой на УАФ.

По словам председателя федерации, футболисты получат призовые на специальном ужине 16 декабря.

"Вершиной текущего года стала грандиозная победа подопечных Александра Петракова на чемпионате мира U-20. Приятно сообщить, что 16 декабря на специальном торжественном ужине чемпионы получат заслуженную награду - рекордные премиальные", - рассказал Павелко.

Напомним, что президент Украины отметил государственными наградами игроков сборной Украины U-20.

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