Стало известно, как футболисты сборной поделили рекордные 4 млн долл. премиальных за выход на Евро
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. За выход на Евро, УАФ премировал игроков национальной сборной призовыми в размере четырех миллионов долларов на всю команду. И это в четыре раза больше вознаграждения для команды Олега Блохина - за выход на чемпионат мира 2006. Рекордные премии разделили между собой футболисты, тренерский штаб и персонал. Об этом сообщает Expres.online, ссылаясь на собственные источники, передает УНН.
Отмечается, что миллион долларов поделил между собой тренерский штаб национальной сборной Украины. В него входит четверо специалистов. Еще полмиллиона долларов футболисты отдали персоналу. Два с половиной миллиона долларов получили сами спортсмены - участники отборочного цикла.
"Размер премий зависел от количества сыгранных матчей, а также от их важности - футболисты определили коэффициент каждой игры", - говорится в сообщении.
Всего в отборочном цикле на поле выходило 27 футболистов. Отмечается, что максимальные премии получили Андрей Пятов, Николай Матвиенко и Руслан Малиновский, принявшие участие во всех восьми матчах.
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Уточняется, что призовые получили даже те игроки, которые приезжали в лагерь сборной, но не провели ни одной игры.
"Уверен, что обиженных не будет, - говорит Олег Кузнецов, экс-тренер национальной сборной Украины по футболу. - Футболисты понимают, что в сборной не так много зарабатывают, как в клубах, и на большие деньги не рассчитывают. Они доверяют главному тренеру и капитану, а те справедливо распределили гонорар. Кто больше играл, тот больше и получил. По крайней мере в 2006 году все делалось за спиной у игроков и помощников главного тренера, но даже претензий никто не высказывал".
Как писал УНН, украинские чемпионы мира U-20 тоже получили от УАФ рекордные премиальные в размере 1 млн долл.