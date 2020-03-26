Стало известно, как футболисты сборной поделили рекордные 4 млн долл. премиальных за выход на Евро

КИЕВ. 26 марта. УНН. За выход на Евро, УАФ премировал игроков национальной сборной призовыми в размере четырех миллионов долларов на всю команду. И это в четыре раза больше вознаграждения для команды Олега Блохина - за выход на чемпионат мира 2006. Рекордные премии разделили между собой футболисты, тренерский штаб и персонал. Об этом сообщает Expres.online, ссылаясь на собственные источники, передает УНН.