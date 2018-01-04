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Стало відомо, скільки вихідних залишилось в українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Цього року українці матимуть 11 вихідних, пов'язаних з релігійними та державними святами. Про це свідчить перелік святкових і неробочих днів, затверджений Кодексом законів про працю (редакція від 2 грудня 2017 року), передає УНН.

Стало відомо, скільки вихідних залишилось в українців

Таким чином законодавчо встановлено вихідні дні:

  • 1 січня – Новий рік;
  • 7 січня – Різдво Христове;
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день;
  • 8 квітня – Великдень;
  • 1 травня – День праці;
  • 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
  • 27 травня – Трійця;
  • 28 червня – День Конституції України;
  • 24 серпня – День незалежності України;
  • 14 жовтня – День захисника України;
  • 25 грудня – Різдво.

Таким чином, українці матимуть ще 10 додаткових вихідних цього року.

Зазначимо, якщо святкові дні припадають на суботу чи неділю, то вони переносяться:

  • вихідний 7 січня, неділя переноситься нa понеділок 8 січня;
  • вихідний 8 квітня, Великдень, неділя переноситься нa понеділок 9 квітня;
  • виxідний 27 травня, неділя, Трійця переноситься нa понедiлок 28 травня;
  • вихiдний 14 жовтня, неділя, День захисника України переноситься нa понеділoк 15 жовтня.

З урахуванням цих перенесень у 2018 році українці відпочиватимуть:

  • з 6 по 8 січня (3 дні) - Різдво;
  • з 7 по 9 квітня (3 дні) - Великдень;
  • з 26 по 28 травня (3 дні) - Трійця;
  • з 24 по 26 серпня (3 дні) - День Незалежності;
  • з 13 пo 15 жовтня (3 дні) - День захисника України.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року Верховна Рада ухвалила законопроект №5496, згідно з яким 25 грудня (Різдво Христове за Григоріанським календарем) визнано офіційним святковим днем в Україні. Водночас скасовано святковий день 2 травня (святковим вважатиметься лише 1 травня - День праці).

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