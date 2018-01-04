Стало известно, сколько выходных осталось у украинцев

Таким образом законодательно установлено выходные дни:



1 января - Новый год;



7 января - Рождество Христово;



8 марта - Международный женский день;



8 апреля - Пасха;



1 мая - День труда;



9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне;



27 мая - Троица;



28 июня - День Конституции Украины;



24 августа - День независимости Украины;



14 октября - День защитника Украины;



25 декабря - Рождество.



Таким образом, у украинцев будет еще 10 дополнительных выходных в этом году.

Отметим, если праздничные дни приходятся на субботу или воскресенье, то они переносятся:



выходной 7 января, Рождество, воскресенье переносится нa понедельник, 8 января;



выходной 8 апреля, Пасха, воскресенье переносится нa понедельник, 9 апреля;



выходной 27 мая, Троица, воскресенье, переносится нa понедельник 28 мая;



выходной 14 октября, День защитника Украины, воскресенье, переносится нa понедельник 15 октября.



С учетом этих переносов в 2018 году украинцы будут отдыхать:



с 6 по 8 января (3 дня) - Рождество;



с 7 по 9 апреля (3 дня) - Пасха;



с 26 по 28 мая (3 дня) - Троица;



с 24 по 26 августа (3 дня) - День Независимости;



с 13 пo 15 октября (3 дня) - День защитника Украины.



Напомним, в ноябре 2016 Верховная Рада приняла законопроект №5496, согласно которому 25 декабря (Рождество Христово по Григорианскому календарю) признано официальным праздничным днем в Украине. В то же время отменено праздничный день 2 мая (праздничным считаться только 1 мая - День труда).