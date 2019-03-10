Стало відомо про стан поліцейських, які постраждали у сутичках із "Нацкорпусом"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Працівники поліції, яких госпіталізували внаслідок сутичок з Національним корпусом у Черкасах, перебувають у стабільному стані. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Черкаської області.
"...як сказали лікарі, стан стабільний", - повідомили у поліції.
Крім того, у поліції додали, що особу, яка знаходилася у реанімаційному відділені, станом на ранок перевели у відділення нейрохірургії, вона також перебуває у стабільному стані.
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок сутички між представниками Національного корпусу та поліцейськими, які несли службу із забезпечення громадського порядку, до лікарні звернулися 22 поліцейських, 19 з них – госпіталізували.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.