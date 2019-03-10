Стало відомо про стан поліцейських, які постраждали у сутичках із "Нацкорпусом"

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Працівники поліції, яких госпіталізували внаслідок сутичок з Національним корпусом у Черкасах, перебувають у стабільному стані. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Черкаської області.

"...як сказали лікарі, стан стабільний", - повідомили у поліції.

Крім того, у поліції додали, що особу, яка знаходилася у реанімаційному відділені, станом на ранок перевели у відділення нейрохірургії, вона також перебуває у стабільному стані.

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок сутички між представниками Національного корпусу та поліцейськими, які несли службу із забезпечення громадського порядку, до лікарні звернулися 22 поліцейських, 19 з них – госпіталізували.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Українські Національні Новини

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